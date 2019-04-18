أخبار مصر | "سعفان وصبحي" يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 12 ألف فرصة عمل بالجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان وصبحي" يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 12 ألف فرصة عمل بالجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، ملتقي توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة، يوفر 12489 فرصة عمل للذكور والإناث فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقا لخبرة المتقدم ، وذلك من خلال 135 شركة ومصنع قطاع خاص.

وقام الوزيران والمحافظ بجولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشددًا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات ومؤهلات الباحث عن وظيفة، والتدرج مع معدلات التضخم لحفظ حياة كريمة لجميع المصريين.

كما تفقدوا عملية تقديم الطلبات، واستمع لشكاوي عدد من المواطنين ووجه بضرورة متابعة أوضاعهم وتذليل العقبات التى تحول دون حصولهم على فرصة عمل ، ووجه وزير القوي العاملة، مدير مديرية القوى العاملة علاء ناصف بتوفير سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفر فرص عمل لهم طبقا لنوع الإعاقة .

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كما وجه -أيضا- بمتابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين ، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة ، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.

وكشف "سعفان" عن أنه من مايو 2016 حتي اليوم تم عقد 24 ملتقي توظيف في المحافظات المختلفة ، حققت ما يقرب من 230 ألف فرصة عمل كريمة لائقة للشباب.

وأكد وزير القوى العاملة - خلال تفقده الملتقى- أهمية فتح السبل والآفاق للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، مناشدة الشباب بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي ، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية.

وقال "سعفان": إن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياة كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل ، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى ، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه ، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل ، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.