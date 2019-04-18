أخبار مصر | غدا.. سيارات كهربائية مصرية تشارك في رالي EVER Egypt 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. سيارات كهربائية مصرية تشارك في رالي EVER Egypt 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، انتهاء فعاليات ورش العمل الإرشادية لمسابقة "EVER Egypt 2019"، والمقرر انطلاقها غدا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونخبة من فريق عمل الأكاديمية والجامعات المصرية المختلفة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، إن رالي السيارات الكهربائية المصرية "EVER Egypt" هي مسابقة تمنح المهندسين الشباب المصريين الفرصة لتحدي مهاراتهم الفنية والإبداعية في تصميم وبناء وتطوير مفهوم السيارة الكهربائية، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المسابقة في تعظيم الاستفادة من خريجي طلبة كلية الهندسة بتخصصات متعددة مع المعرفة والمهارات العملية والخبرة اللازمة في تصميم، تصنيع، تشغيل وصيانة السيارات الكهربائية.

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وتابع عاشور في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تتمثل أيضًا فى إنشاء الموارد البشرية اللازمة لتشغيل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا من منطلق تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواكبة التقدم التكنولوجي وسوف تكون بداية لتأثير إيجابى كبير على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفي الموسم الحالي "EVER Egypt 2019" يبلغ عدد الفرق المشاركة 31 فريقا من 31 جامعة مصرية، أما عن الفريق المنظم للمسابقة، فيتمتع بثقل وخبرة في المسابقات العالمية، ويرأسه الباحث الرئيسي الدكتور ماجد غنيمة، والمشرف الرئيسي الدكتور محمد عبد العزيز، والمهندس على حسنى، والمهندس مايكل سدني كمديري للمشروع.

وتم انعقاد مسابقة رالي السيارات الكهربائية المصرية "EVER Egypt 2018" الماضية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في العاصمة الإدارية الجديدة باشتراك 9 فرق من الجامعات مصرية حيث تم بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات أيضا للصحافة والإعلام لتغطية فعاليات السباق، وحضر حوالي 2000 متفرج، كما بدأت الفرق في التصفيات والتدقيق النهائي ثم تم تأهيلها لدخول الأحداث الديناميكية والتسابق، وقام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة فى نهاية السباق.