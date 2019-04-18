أخبار مصر | "الزناتي": بدء تلقي طلبات الحج بنقابة الصحفيين بالتعاون مع "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزناتي": بدء تلقي طلبات الحج بنقابة الصحفيين بالتعاون مع "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن بدء تلقي النقابة طلبات الزميلات والزملاء من أعضائها النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، للموسم الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق (21/4/2019)، حتى يوم الثلاثاء الموافق (30/4/2019).

وصرح "الزناتي" بأن النقابة تنظم بعثة الحج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال برنامجين (بالطيران) برنامج بتكلفة (٧٠ ألف جنيه)، (فندق مكة يبعد 800 متر عن الحرم، وفي المدينة المنورة يقع في المنطقة المركزية بالوجبات)، وبرنامج بتكلفة (٨٠ الف جنيه )(فندق مكة يبعد 1200 متر عن الحرم، وفي المدينة على مسافة 300 متر من الحرم بالوجبات)، ويُضاف (ألف جنيه) للمرافق، مع مراعاة الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وقال "الزناتي"، إن أولوية الاختيار للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ويستبعد كل من حج عام 2014 وما بعدها مع تحمله كافة الرسوم الإدارية، ويتم الاختيار وفق القواعد المقررة وهي بالترتيب التالي: (أرامل الزملاء الصحفيين، والصحفى المسافر بمفرده، والصحفى المرافق لوالدته، والصحفى المرافق لوالده، والصحفي بصحبة زوجته)، وتسدد التكلفة بالمصرف المتحد بإذن دفع حسب المتاح من البرامج، طبقًا لأولوية تسليم الأوراق والسداد.

وأضاف، أن تقديم الطلب مرفق به صورة جواز سفر صالح حتى(8/2020) على الأقل وصورة كارنيه النقابة لعام 2019 ودمغة صحفية بمبلغ 25 جنيه لدى عصام عبدالمنعم الموظف بالدور الثالث بمبنى النقابة، وسيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، والأوراق المطلوبة عقب غلق باب التقديم مباشرة لضيق الوقت.