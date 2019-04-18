أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى أرمنت النموذجي الجديد بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى أرمنت النموذجي الجديد بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأقسام المختلفة بمستشفى أرمنت التخصصي الجديد، بمحافظة الأقصر، يُرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الصرح الطبيّ الكبير، الذى يقدم خدمة متميزة للمرضى، وكتب في سجلات الزيارة: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى أرمنت، وزادت فرحتي بمستوى الخدمة الراقية، التي تُقدم لأهالينا بها، وكفاءة الأطباء، والعاملين بالمستشفى، مع كل تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق".

من جانبها أوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى تم انشاؤها على مساحة إجمالية تبلغ 13631 م2، وتم افتتاحها في 22 يناير 2018، وبدأ التشغيل الفعلي بكامل أطقمها في 29 مايو من العام نفسه، مشيرة إلى أن المستشفى بها العديد من التخصصات، حيث تُقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية في التخصصات المختلفة لسكان منطقة أرمنت والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأقصر.

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وأكد مدير المستشفى أن المستشفى تتكون من مبنى رئيسيّ واحد يضم ثمانية طوابق، ويبلغ عدد أسرّة القسم الداخلي 112 سريرا، كما يبلغ العدد الكلي لأسرّة الرعاية 29 سريرا، بالإضافة لأسرّة الإفاقة التي يبلغ عددها 10، إلى جانب أسرّة الطوارئ التي يبلغ عددها 12 سريرا، لافتا إلى أن قسم العمليات بالمستشفى يتكوّن من 5 غُـرف، بالإضافة إلى غرفتيْ إفاقة كاملة، كما يبلغ عدد ماكينات غسيل الكُلى 21 بالمبنى الجديد و33 بالمبنى القديم، وتضم المستشفى قسم الحضانات الذي يشمل ثماني حضانات، ويتوافر بالمستشفى أيضاً 18 جهازاً للتنفس الصناعيّ كرعاية، و4 أجهزة تنفس صناعيّ حضانات، إلى جانب جهازين لغازات الدم.

وتتكون العيادات الخارجية من 15 عيادة تخدم المُتردّدين على المستشفى في كافة التخصّصات الطبية، كما يتوافر بالمستشفى قسم خاص للعمليات الجراحية ذات اليوم الواحد، ومعامل للتحاليل والأشعة العادية والمقطعية ومامو جرافي، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق الصوتية، ومعامل إكلينيكي باثولوجي، علاوة على توافر بنك للدم، ويوجد أيضا بالمستشفى قسم للعلاج الطبيعيّ، وخدمات إسعاف للطوارئ.

وأثناء تجوله في أقسام المستشفى المختلفة، تحاور رئيس الوزراء مع عددٍ من المرضى، الذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهين الشكر لإدارة المستشفى، وأطقم الأطباء والممرضين.