أخبار مصر | "عدسة الخليج 365" داخل مقبرة "صف" الأثرية المكتشفة في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدسة الخليج 365" داخل مقبرة "صف" الأثرية المكتشفة في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة "الخليج 365" الإلكترونية في مقبرة "صفّ" في جبانة طيبة لشخص يدعى شد سو جحوتي، والتي أعلن الدكتور خالد العناني وزير الأثار، صباح اليوم الخميس 18 أبريل، اكتشافها.

وأشار "العناني" إلى أنها من أكبر المقابر المكتشفة في ذراع أبو النجا، والمكتشفة أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بمدينة الأقصر، ويتزامن الكشف مع احتفالات يوم التراث العالمي 18 أبريل.

ومن ناحيته وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، الكشف بـ"الهام" لأنه سوف يغير خريطة المكان التاريخية والأثرية بالإضافة إلى توضيح بعض الأفكار والمفاهيم المتعلقة بتخطيط مقابر الأفراد بمنطقة ذراع أبو النجا.

وأوضح أنه تم الكشف عن هذه المقبرة شمال مقبرة "روي" رقم TT255 وذلك بعد أن قامت البعثة الأثرية المصرية برئاسته من إزالة الرديم الناتج عن الأعمال المتراكمة للبعثات الأجنبية منذ ما يزيد عن 200 سنة والذي كان يغطى المنطقة بأكملها.

وأشار وزيري أنه مع استمرار أعمال الحفائر وإزالة الرديم تمكنت البعثة من العثور، على مقصورة كاملة من الطوب اللبن والبئر الخاص بها داخل فناء مقبرة الصفّ، مؤكدًا أنها تعتبر أول مقصورة كاملة يتم العثور عليها بجبانة طيبة.

وتمثل المقصورة نموذجا كاملا لمقبرة من الطوب اللبن، مقبية ذات فناء صغير من الحجر يتوسطه بئر عميق، كما أثبتت الدراسات الأولية انه من الأرجح تأريخ هذه المقصورة لفترة الرعامسة نظراً لوجود امثلة مشابهة لها بجبانة دير المدينة.

وقد عثرت البعثة ايضا على ستة مقابر اخرى اسفل فناء المقبرة الصفّ وهو يمثل المستوي الثاني من المقبرة، حيث تم فتح مقبرة صغيره منهم و الخاصة بشخص يدعى شسب ألدي كان يعمل كاتبا لمخزن الملك.

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وأضاف وزيري أنه تم العثور على العديد من اللقى الأثرية منها مجموعة كبيرة من تماثيل الاوشابتى المختلفة الاحجام والاشكال والمصنوعة من الفيانس الأزرق و الخشب، و قناع مجمع من الكارتوناج، وأكثر من 50 ختم جنائزى لبعض الأشخاص اللذين لم يتم العثور على مقابرهم حتى الاَن.

كما عثرت البعثة أيضا علي بردية كاملة مكتوبة بالكتابة الهيراطيقية و ملفوفة بخيط من الكتان، بالاضافة الي عملة بطلمية من البرونز المخلوط بالنحاس من عصر الملك "بطليموس الثانى"، ومجموعة من الأوستراكات المصنوعة من الفخار، والجزء العلوى لغطاء انية كانوبية مصنوعة من الحجر الجيرى على شكل قرد الذى يمثل المعبود "حابى" احد ابناء حورس الأربعة.

وعن المقبرة الصف، أوضح د. وزيري أنها تتميز بوجود مجموعة من المناظر الملونة والواضحة على أعمدة المداخل الخاصة بها ، وتحمل نصوص سجل فيها اسم صاحب المقبرة، وألقابه حيث يحمل صاحب المقبرة العديد من الألقاب وهي الأمير الوراثى، العمدة، ورئيس الخدم وحامل ختم ملك مصر السفلى، وحامل ختم ملك مصر العليا، بالاضافة إلى مناظر اخرى لصيد الأسماك والطيور والتي تظهر محتفظه بألوانها الزاهية، وبقايا منظر لحملة القرابين ومناظر للوليمة، والموكب الجنائزى.

وقالت الباحثة الألمانية "فردريكا كامب" والمسؤولة عن تسجيل المقبرة، أإن المقبرة يتقدمها فناء كبير جداً بعرض 55 متر يؤدى الى مقبرة صفّ بها 18 مدخل وبذلك تكون المقبرة هى اول مقبرة فى جبانة طيبة يوجد بها هذا العدد من المداخل، حيث أن اقصى عدد وجد في مقابر الجبانة يصل الى ما بين 11 أو 13 مدخل.

كما تعد اول مقبرة يكون عدد مداخلها زوجى وليس فردى، وفي ركنها الشمالى بئر عمقه حوالي 11م وفى ركنها الجنوبى يوجد بئر اخر تقريباً على نفس العمق.

وأشارت إلى أن المقبرة معمارياً ترجع لعصر الأسرة 17 واعيد استخدامها فى بداية الأسرة 18 حتى عصر الملكة "حتشبسوت"، ولكن يوجد نموذجين من المقابر فى جبانة طيبة تماثل هذه المقبرة معمارياً وايضاً من خلال المناظر المسجلة عليهما وهما: (TT81- K-150-) وترجعان لعصر الملك "تحتمس الأول" لذلك فمن المرجح ان صاحب هذه المقبرة قد خدم فى فترة حكم الملك "تحتمس الأول".

وشهد الكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفنانة يسرا، والقنانة ليلى علوي.