مصر | فحص 38 شخصا في حملات أمنية بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 38 شخصا في حملات أمنية بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في مجال المرور عن ضبط 5 سحب متنوع –13 نموزج 125 –- 38 اشنباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 75 كرسى- 8 ترابيزة –2 ثلاجة – 15 - 45 قلب شيشة-– 6 ثلاجة – 31 طقطوقة – 6 تروسيكل – 30 قلب شيشة – 15 استاند- 4 توك توك –35 مليكان ملابس – 8 ميزان- 2 عربة يد – 9 استاند-–4 أسطوانة – شمسية-– 9 ميزان- 2 عربة فول – 5 اعلان بدون ترخيص – 4 مليكان – 3 ترولي – 4 غرزة شاي -كوريك – 12 طقطوقة

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

