مصر | شرطة المرافق تشن حملات لرفع الإشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تشن حملات لرفع الإشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 1739 حالات إشغالات طريق تنوعت مابين ضبط954 كرسي – 121 قلب شيشة – 157 ترابيزة+ طقطوقة – 28 ثلاجة – 34 شمسية – 623 عرق خشب –263 لوح خشب – 50 سيخ حديد – 12 تروللى -– 7 عربة يد – 55 استاند حديد - – 53 ميزان متنوع – 5 حامل حديد–5 مقص خشب – 2 ماتور - 1 فاترينة – 15 ترولي – 4 مدرج لبيع الفاكهة – 45 عرق خشب –-7 تابلوة – 22 غرزة شاى – 10 محضر تنظيم – 15 محضر اعلان – 20 محضر اشغال – 10فض اختام – 5 فرش خردوات – 5 خلاطة – 43 ميزان متنوع - 6 لبيع المأكولات - 7 غرزة شاي - 86 سلاسل واوتاد – 60 سيخ حديد -10 كوريك – لفة حديد – 2 فاترينة – 2 قدرة فول – مولد كهربائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.