مصر | الحبس شهرين لمدير "صحة كرداسة" وموظفة لاعتدائهما على طبيبة

وطالب دفاع الطبيبة بمحاكمة المتهمين بجريمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت 10 آلاف وواحد.

وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصه لتقدير مبلغ التعويض.

ضبط هارب من 65 سنة وبحوزته مستندات مزورة للهروب من الأحكام بالإسكندرية



تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "مدير وشريك بشركة للتجارة" مقيم بمحافظة القاهرة محكوم عليه في 49 حكما قضائيا بالحبس الجزئي والمستأنف في قضايا "شيكات" بلغت جملة الأحكام فيها ضده بالحبس لمدة أكثر من 65 سنة.

وعثر بحوزته على (62 شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية من بينهم 32 شهادة مدون بها بعض بيانات القضايا الصادرة ضده وكذا 30 شهادة خالية البيانات "يشتبه فى كونها مصطنعة" 17 قسيمة إقرار ضريبى منسوبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ممهورة بخاتم ذات الجهة من بينهم 5 قسائم مدون بها بيانات وعدد 12 قسيمة خالية البيانات- دفتر شيكات صادر من أحد البنوك- 4 جوازات سفر بإسمه من بينها 3 جوازات منتهية- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية بقصد استخدامها في الهرب من الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.