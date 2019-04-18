مصر | غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية: تخصص أرقام هاتفية للرد على استفسارات المواطنين بشأن الاستفتاء

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ويأتي ذلك في إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

