مصر | غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية: تخصص أرقام هاتفية للرد على استفسارات المواطنين بشأن الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية: تخصص أرقام هاتفية للرد على استفسارات المواطنين بشأن الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة السيد المستشار عبدالله قنديل عن تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات أعمال الاستفتاء وتلقي شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها.
وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية:
01149000124
0125000128
ويأتي ذلك في إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
0125000128
ويأتي ذلك في إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.