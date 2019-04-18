مصر | النيابة تحقق في مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المقطم،التحقيق فى واقعة مصرع شخص، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بالمقطم.

وتم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وطالبت النيابة الأجهزه الامنيه بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بوجود مصادمة، ومتوفى أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور رجل للطريق، صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ولقي مصرعه.

تم ضبط السيارة وقائدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق حول تشكيلهم عصابة للسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و30 طلقة ومقص حديدي وسيارة نقل مسروقة بالهرم.

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وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة الرائد محمد مجدي عبد الفتاح ضابط قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بمنطقة منشأة البكارى، فتمكن من ضبط " مصطفى. ف " شهرته الجزار سابق اتهامه في 3 قضايا، و"أحمد. م" شهرته بيسة، و"أحمد. ح" شهرته دنجل، أثناء استقلالهما سيارة نقل مبلغ بسرقتها.

وكما ضبط بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش، و30 طلقة، بالإضافة إلى مقص حديدي.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه.

وتعود البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين للسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و30 طلقة ومقص حديدى وسيارة نقل مسروقة بالهرم،وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.