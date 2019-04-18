مصر | بالتعاون مع الجيش.. وزير الداخلية: خطة أمنية شاملة لإنجاح "العرس الديمقراطي" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع الجيش.. وزير الداخلية: خطة أمنية شاملة لإنجاح "العرس الديمقراطي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الشرطة تقوم بدورها الوطني في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ما يزال الوطن محاط بأخطار سنواجهها بكل حسم وبلا تهاون

تحية لأرواح شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل استكمال مسيرة الوطن وحماية المواطنين

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بمساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو "كونفرانس" لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامناً مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.

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واستعرض "توفيق"، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة إلا أنه لازالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً على عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة في سبيل استكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء والديمقراطية.

وتابع "توفيق"، عبر (الفيديو كونفرانس)، مع جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الإجراءات التأمينية وخطط انتشار القوات بمحيط لجان الإستفتاء وعلى المحاور والطرق الرئيسية والمواقع والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على كفاءة وكفاية وجاهزية القوات والخدمات الأمنية، لأداء رسالتها الأمنية وتسيير الحركة المرورية بكافة محافظات الجمهورية على مدار اليوم.

وأكد على تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشدداً على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقاً لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم، كما شدد على التزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلي بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم في تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.