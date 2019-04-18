مصر | نيابة الهرم تحقق مع 8 أشخاص مشتبة بهم وتنفذ 20 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة الهرم تحقق مع 8 أشخاص مشتبة بهم وتنفذ 20 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الهرم التحقيق مع 6 مشتبه بهم وتنفيذ 20 حكما قضائيا، وضبط 5 بائعين متجولين، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

والبداية عندما شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم والذي سفرت عن ضبط 6 مشتبه بهم، وتنفيذ 20 حكما قضائيا، وضبط 5 بائعين متجولين، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وكانت أسفرت حملة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية ومنطقة الطالبية عن ضبط قضية مخدرات و8 مشتبه بهم وسلاح نارى وتنفيذ 53 حكما قضائيا، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل شقيق زوجتة

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أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس قاتل شقيق زوجتة في منطقة المرج، بسلاح أبيض 4أيام.

البداية عندما ورد بلاغاللعقيد وائل غانم مفتش مباحث قسم شرطة المرج بلاغا، يفيد بقيام "سيد.م" عامل، بقتل شقيق زوجته، طعنًا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بتفاصيل الجريمة وقرر أن الضحية حاول قتله بسذبب الخلافات العائلية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما انهال عامل بسلاح إبيض بقتل شقيق زوجته، وتبين من التحريات أن خلافات عائلية نشبت بين المتهم والمجني عليه منذ فترة، وظهر أمس الأول، تقابل أسفل منزل المجني عليه وتشاجر الطرفان، فاستل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات فأسقطه جثة هامدة، وضبط المتهم وأحيل إلى النيابة وجاري مباشرة التحقيقات.