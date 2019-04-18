مصر | حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة الرائد محمد مجدي عبد الفتاح ضابط قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بمنطقة منشأة البكارى، فتمكن من ضبط " مصطفى. ف " شهرته الجزار سابق اتهامه في 3 قضايا، و"أحمد. م" شهرته بيسة، و"أحمد. ح" شهرته دنجل، أثناء استقلالهما سيارة نقل مبلغ بسرقتها.
وكما ضبط بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش، و30 طلقة، بالإضافة إلى مقص حديدي.
وتعود البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين للسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و30 طلقة ومقص حديدى وسيارة نقل مسروقة بالهرم،وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
ومن ناحية أخرى، ألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على مالكى مخابز بلدية فى النزهه والاستيلاء على مليون جنيها من بطاقات التموين، وتبلغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.
البدابة كانت تحريات المباحث التى أثبتت قيام صاحبى مخابز بتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره (1،377،759مليون جنيهًا)، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من إحدى الجهات الحكومية وشركات تطبيق الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.