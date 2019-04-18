مصر | حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الهرم بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق حول تشكيلهم عصابة للسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية و30 طلقة ومقص حديدي وسيارة نقل مسروقة بالهرم.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة الرائد محمد مجدي عبد الفتاح ضابط قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بمنطقة منشأة البكارى، فتمكن من ضبط " مصطفى. ف " شهرته الجزار سابق اتهامه في 3 قضايا، و"أحمد. م" شهرته بيسة، و"أحمد. ح" شهرته دنجل، أثناء استقلالهما سيارة نقل مبلغ بسرقتها.

وكما ضبط بحوزتهم بندقيتين وفرد خرطوش، و30 طلقة، بالإضافة إلى مقص حديدي.

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