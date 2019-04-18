مصر | الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز نقادة ومصادرة شحنة طلقات نارية بميناء بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز نقادة ومصادرة شحنة طلقات نارية بميناء بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

على جانب آخر، نجحت إدارة شرطة موانى بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط ( 320 طلقة مورس عيار 22مم – 5 طلقات خرطوش – واحد طلقة عيار 9 مم – واحد قطعة "ماسورة رشاش بمسطرة مُدرجة").

وجاءذلك داخل حاوية مشمولها "قطع غيار سيارات مُستعملة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، لصالح مكتب للتجارة والإستيراد ملك أحد الأشخاص "محدد" المقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وغير واردة بالمستندات والمحظور إستيرادها.