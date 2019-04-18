مصر | إحباط ترويج 3 أطنان سمن وزيوت طعام فاسدة بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق بجميع مناطق المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (97) قضية تنوعت ما بين ضبط 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم وجود سجل التفتيش، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 22 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 بيع بازيد من السعر الرسمي، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجاري " ( سمن وزيت طعام ) باجمالي 2 طن و983 كجم غير للاستهلاك الادمي.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر



قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات العباسية تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر، 45 يوم على ذمة التحقيق.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 11 متهما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في حادث القطار الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين،وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.