انت الان تتابع قومي المرأة يشيد بتصريح محمد صلاح عن وضع السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد صلاح

أشاد المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، في بيان، اليوم الخميس، بالتصريحات الاخيرة للاعب المصري العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، عن المرأة خلال حواره مع مجلة التايم الأمريكية، معربة عن تقديرها للكلمات الراقية من اللاعب الخلوق والإنسان محمد صلاح، والذي دائما ما يعرب عن تقديره واحترامه للمراة ولدورها ودعمه ومساندته لها، قائلة إن محمد صلاح نجم محبوب في مصر والعالم أجمع، وقصة نجاحه ملهمة للشباب والأطفال داخل مصر وخارجها.

وتمنت مرسي، أن تحدث كلمات صلاح أثرا كبيرا في تغيير نظرة الرجال والشباب والأجيال القادمة فعلا نحو المرأة في الشرق الأوسط، وأن نلمس مزيدا من الإدراك للقيمة الحقيقية للمرأة ومكانتها، وأن يحدث تغييرا حقيقيا مستقبلا.اقرأ أيضا| صلاح يزين غلاف التايم.. الأكثر تأثيرا في 2019وكان النجم محمد صلاح خلال حواره مع

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