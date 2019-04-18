سفارات وقنصليات مصر تنهي استعدادات استفتاء الدستور

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سفارة مصر بكوبنهاجن: التصويت سري وشخصي ومباشر ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص ولا يعتد في إثبات الشخصية للإدلاء بالتصويت في الاستفتاء

أتمت جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج استعداداتها النهائية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي سينطلق غدا الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام، وتفتح اللجان الانتخابية الفرعية، في مقار السفارات وعدد من القنصليات المصرية، أبوابها أمام أبناء الوطن المغتربين، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لكل دولة)، إذ ستنطلق عملية التصويت مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) في بعض الدول بسبب فارق التوقيت، على أن تتواصل تباعا في جميع بلدان العالم.

ووجهت السفارات المصرية، بالخارج الدعوة للمواطنين للمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الاصلاح والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن.اقرأ أيضا| قومي المرأة: غرفة لتلقي الشكاوى خلال استفتاء الدستوروفي جنوب افريقيا، دعت السفارة

ووجهت السفارات المصرية، بالخارج الدعوة للمواطنين للمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الاصلاح والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن. اقرأ أيضا| قومي المرأة: غرفة لتلقي الشكاوى خلال استفتاء الدستور وفي جنوب افريقيا، دعت السفارة المصرية أبناء الجالية إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مطالبة جميع المصريين في جنوب إفريقيا بمطالعة التعديلات الدستورية، ومن ثم الذهاب إلى مركز الاقتراع بالسفارة والإدلاء بأصواتهم. وفي كوبنهاجن، أعلنت سفارة مصر أن التصويت سري وشخصي ومباشر، ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص، ولا يعتد في إثبات الشخصية للإدلاء بالتصويت في الاستفتاء، إلا بأصل بطاقة الرقم القومي (حتى ولو لم تكن سارية)، أو أصل جواز السفر "ساري الصلاحية" الثابت به الرقم القومي (المميكن). اقرأ أيضا| الوطنية للانتخابات: قاض لكل صندوق في استفتاء الدستور Advertisements وفي النرويج، أهابت السفارة المصرية بالمواطنين المشاركة في التصويت في اللجنة الفرعية بمقرها في الأيام المحددة للاستفتاء، مع ضرورة توفر أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن ساري الصلاحية مع الناخبين. وفي مونتريال، أعلنت القنصلية العامة المصرية أن فترة التصويت، أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ستتخللها ساعة راحة ما بين الساعة الثالثة والرابعة مساءً، موضحة أنه يحق للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن يحملون أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الثابت به الرقم القومي (المميكن) أن يدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء، كما ستجرى عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين بكندا بمقر السفارة المصرية بأوتاوا. اقرأ أيضا| الوطنية للانتخابات للشعب: الوطن يناديكم فلبوا وسارعوا وفي سنغافورة، دعت السفارة المصرية أبناء الجالية إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعلنت سفارة مصر في بلجيكا ولوكسمبورج أن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى بمقر السفارة بالعاصمة بروكسل، معربة عن خالص التقدير لأبناء الجالية والتطلع لمشاركتهم بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأهابت القنصلية العامة المصرية بلوس أنجلوس بأبناء الجالية في الساحل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الاستفتاء حيث سيجري التصويت باللجنة الفرعية بالقنصلية، موضحة أنه يمكن الإطلاع على المعلومات الإضافية سواء المتعلقة بالتعديلات الدستورية، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بقواعد التصويت من خلال الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات. اقرأ أيضا| الوطنية للانتخابات: إجراءات تعديل الدستور صارمة وفي الرياض، دعت السفارة المصرية المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر السفارة بالرياض، مناشدة كافة أبناء الجالية التقدم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري والمشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق الوطني العام. وفي برون، وجهت سفارة مصر الدعوة لأبناء الجالية بسويسرا ووليشتنشتاين إلى الانخراط بفعالية في عملية الاستفتاء، وفقا لما كفله الدستور المصري، لافتة إلى أن عملية التصويت ستجري بمقر اللجنة الفرعية بالسفارة، علما بأن القسم القنصلي بالسفارة سيكون مفتوحا طوال فترة الاستفتاء.

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