قومي المرأة: غرفة لتلقي الشكاوى خلال استفتاء الدستور

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مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات بالمجلس لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل طوال فترة التصويت حتى غلق باب اللجان، موضحة أن الغرفة ستعمل على تذليل العقبات التي تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء، وتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وأن غرفة العمليات سوف تتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأكدت مرسي، في بيان لها، اليوم الخميس، أن غرفة عمليات المجلس ستكون على تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، للتعامل مع شكاوى السيدات في أثناء الإدلاء بأصواتهن على مستوى جميع المحافظات والعمل على حلها.وأشارت إلى أن المجلس سيتابع سير عملية التصويت على التعديلات