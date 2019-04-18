شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم «90» من أوائل المسابقة الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس الموافق(18-4)، حفل تكريم «90» طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التي أقامتها محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وشمل التكريم توزيع جوائز مالية، وشهادات تقدير ومصاحف عليهم.

وأشار «محافظ القاهرة» إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها، هو ترسيخ القيم الدينية، والأخلاقية في نفوس النشء، من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة، والمعتدلة، بعيداً عن التطرف، والأفكار المغلوطة، موجهاً الشكر لأولياء الأمور، لحرصهم على تعليم أبنائهم حفظ القرأن منذ الصغر، وهى نعمة من نعم الله التي ينعم بها على الأبناء الصالحين.

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وتنقسم المسابقة إلى مستويين مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الإبتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية، التي تحض على قيمة العمل، والتحلي بالأخلاق الحسنة، ودراسة السيرة النبوية، ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وذكر «محافظ القاهرة» أن المسابقة تقدم لها «256» طالب وطالبة، تم إختبارهم في مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية، بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وموجهي التربية والتعليم، وأسفرت الإختبارات عن فوز «90» طالب وطالبة منهم «21» طالب وطالبة في المستوى الخاص، و«21» طالب وطالبة على مستوى المرحلة الثانوية، و«25» طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية، و«23» طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية .

حضر الحفل ممثلي عن مديريات التربية والتعليم، والأوقاف، والشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة .

محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية