شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: تعديل المادة 244 من الدستور تعيد للشباب حقوقهم السياسية والبرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن التعديلات الدستورية جاءت في الوقت المناسب لتمنح حقوق أفضل للمواطن المصري، وخاصة لدى الشباب الذي يلقى اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية إدارة شؤون البلاد ومنحهم كافة الحقوق على أرض الواقع.

وأضاف «صبحي»، بأن تعديل المادة 244 من الدستور والتي كانت محكومة بقيود على تمثيل الشباب في أول مجلس النواب فقط، إلا أن التعديلات الدستورية الحالية جاءت لتعيد حقوقهم السياسية والبرلمانية في جميع مجالس النواب القادمة دون قيد أو شرط، مما يساهم في تمثيل الشباب بشكل ملائم في الحياة السياسية، واستطرد أنا شخصياً أعتبره واحداً من أهم المكتسبات السياسية في عملية الإصلاح السياسي التي تستهدفها التعديلات الدستورية الحالية بنص صريح يحصنه الدستور والقانون «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون» .

وأشار إلى أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والحياه الاجتماعية، كذلك في المشروعات التي تنفذ في جميع محافظات الدولة بأيادي شبابية، ويعكس فكر الرئيس في تبني رؤية جديدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية المتعددة وتمكينهم في المناصب القيادية للدولة وتأهيلهم للعمل في الحياة السياسية بشكل مباشر، وذلك لقناعته بقدراتهم وإمكانياتهم وهو ما يعبر عن استجابته الدائمة لمطالبهم في جلسات النقاش، وكان هذا من أولويات التوجيهات التي تلقيتها من سيادته عند تولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة لتأكيد بأن الشباب هم وقود المجتمع.