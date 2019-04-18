شكرا لقرائتكم خبر عن «علشانك يا مصر» تخصص 45 حافلة و100 متطوع استعدادًا للاستفتاء بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت حملة «علشانك يا مصر» الشعبية التي دشنها عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت عدد «45» حافلة، و«100» متطوع من أعضاء الحملة؛ لمساعدة أبناء الجالية خلال عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ للمصريين في الخارج اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق (19-4)، وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق (26-4).

وقال رئيس حملة «علشانك يا مصر» وحيد فرج- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الخميس الموافق (18-4)-: «إنه سيتم توزيع الحافلات التي تم تزيينها بالعلم المصري، على 16 نقطة تجمع بمختلف أنحاء الكويت، خاصة المناطق التي تقطنها الجالية بكثافة من بينها الفروانية، وخيطان، وأبوحليفة، والمنقف، والمهبولة، والفنطاس، والسالمية، وحولي، والجليب، والحساوي؛ لنقل الناخبين منها، إلى منطقة «الجزيرة الخضراء» المواجهة لحي السفارات، ومنها إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وإعادتهم مرة أخرى».

وأضاف «فرج» أنه تم كذلك توفير «100» متطوع من أعضاء الحملة؛ للإشراف على مسارات الحافلات، وكذلك الأمور التنظيمية بنقاط التجمع؛ لتسهيل عملية وصول الناخبين إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.

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من جانبه، قال الأمين العام لحملة «علشانك يا مصر» جمال أبوالخير، :«إن الحملة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة الحافلات، وخطوط سيرها، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين المتطوعين، وحل أي مشكلة قد تظهر في عملية نقل الناخبين في حينها، فضلاً عن نقل أي شكوى أو استفسار من قبل أبناء الجالية إلى المسئولين في السفارة المصرية».

وبدوره، قال المنسق العام للحملة «محمود عشيش» إن أعضاء الحملة قاموا خلال الأيام العشر الماضية، بتنظيم 35 جولة في مواقع شركات المقاولات، التي تضم كثافة في العمالة المصرية، ونحو 75 جولة على أماكن تجمع أبناء الجالية في مختلف أنحاء الكويت، بالإضافة إلى تنظيم ندوتين لشرح ماهية وأهمية التعديلات الدستورية لهم.

وأضاف «عشيش» أن الجميع لمس مدى إصرار أبناء الجالية على تصدر المشهد الانتخابي بالنسبة للمصريين في الخارج، من خلال الإقبال الكثيف على المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري، معرباً عن ثقته في الحس الوطني لأبناء الجالية، واحتلالهم للمركز الأول في عملية التصويت، على مستوى الجاليات المصرية في الخارج، كما اعتادوا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ودعا أعضاء حملة «علشانك يا مصر» أبناء الجالية المصرية في الكويت، إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني، وإثراء للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا.