شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «حقوق إسكندرية»: دستورنا بتعديلاته الجديدة أفضل من «الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد باهى أبويونس، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن الدستور المصري بتعديلاته الجديدة «يسمو على الدستور الفرنسي؛ لأنه محدد بمدد للترشح، بينما الدستور الفرنسي ترك مدد الترشح مفتوحة».

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أضاف «أبويونس» خلال مؤتمر لتأييد التعديلات الدستورية في مركز الدلنجات في البحيرة، الخميس، أن «الدساتير عقب الثورات لا يكتب لها الاستمرار، وأنه كان يتم تغيير الدستور سنويًا عقب الثورة الفرنسية، وهذه ليست بدعة مصرية، إنما سمة بارزة في جميع دول العالم».

تابع: «الأمريكيين يعيبون على مدة الرئاسة البالغة 4 سنوات، لأن الرئيس يحقق مطالب الناخبين في أول عامين، والعامين الباقيين يستعد للانتخابات التالية»، مشيرًا إلى أنه «كان ضمن المشاركين ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور 2014 وكان هناك حوار بأن 4 سنوات غير كافية».

شارك في المؤتمر الكابتن جمال عبدالحميد، نجم منتخب مصر، الفنان طارق الدسوقى، وفتحي عامر، ممثل مجلس القبائل العربية، وحسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، واللواء أشرف المقراحى، مساعد وزير الداخلية السابق.