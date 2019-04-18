شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لتلقي شكاوى الناخبات أثناء الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على المستوى المركزى وفي جميع المحافظات. أوضحت «مرسى» أن غرفة العمليات سوف تَتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم «15115»، مؤكدة أن الغرفة ستكون على تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات. أكدت أن المجلس سيتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية من خلال المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى المحافظات، مضيفة أن غرفة العمليات ستتواصل مع فرق المتابعين لرصد مشاركة المرأة والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

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