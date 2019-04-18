شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أرمنت النموذجي الجديد في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الأقسام المختلفة في مستشفى أرمنت التخصصي الجديد في الأقصر، رفقة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

عبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الصرح الطبيّ الكبير، الذي يقدم خدمة متميزة للمرضى، وكتب في سجلات الزيارة: «سعدت اليوم بزيارة مستشفى أرمنت، وزادت فرحتي بمستوى الخدمة الراقية، التي تُقدم لأهالينا بها، وكفاءة الأطباء، والعاملين بالمستشفى، مع كل تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق».

Advertisements

من جهتها، أوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى تم إنشاؤها على مساحة إجمالية تبلغ 13631 م2، وتم افتتاحها في 22 يناير 2018، وبدأ التشغيل الفعلي بكامل أطقمها في 29 مايو من العام نفسه، مشيرة إلى أن المستشفى بها العديد من التخصصات، حيث تُقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية في التخصصات المختلفة لسكان منطقة أرمنت والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأقصر.

أكد مدير المستشفى أنه يتكون من مبنى رئيسيّ واحد يضم ثمانية طوابق، ويبلغ عدد أسرّة القسم الداخلي 112 سريرا، كما يبلغ العدد الكلي لأسرّة الرعاية 29 سريرا، إضافة لأسرّة الإفاقة التي يبلغ عددها 10، إلى جانب أسرّة الطوارئ التي يبلغ عددها 12 سريرا، لافتا إلى أن قسم العمليات بالمستشفى يتكوّن من 5 غُـرف، بالإضافة إلى غرفتيْ إفاقة كاملة، كما يبلغ عدد ماكينات غسيل الكُلى 21 بالمبنى الجديد و33 بالمبنى القديم، وتضم المستشفى قسم الحضانات الذي يشمل ثماني حضانات، ويتوافر بالمستشفى أيضاً 18 جهازاً للتنفس الصناعيّ كرعاية، و4 أجهزة تنفس صناعيّ حضانات، إلى جانب جهازين لغازات الدم.

تتكون العيادات الخارجية من 15 عيادة تخدم المُتردّدين على المستشفى في كافة التخصّصات الطبية، كما يتوافر بالمستشفى قسم خاص للعمليات الجراحية ذات اليوم الواحد، ومعامل للتحاليل والأشعة العادية والمقطعية ومامو جرافي، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق الصوتية، ومعامل إكلينيكي باثولوجي، علاوة على توافر بنك للدم، ويوجد أيضا بالمستشفى قسم للعلاج الطبيعيّ، وخدمات إسعاف للطوارئ.

أثناء تجوله في أقسام المستشفى المختلفة، تحاور رئيس الوزراء مع عددٍ من المرضى، الذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهين الشكر لإدارة المستشفى، وأطقم الأطباء والممرضين.