شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في «الكهرباء» استعدادًا للاستفتاء على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات التوزيع بضرورة العمل على تأمين الكهرباء فى كل لجان إبداء التصويت والفرز خلال أيام الاستفتاء على تعديل الدستور. طلب «شاكر» دفع ماكينات الطوارئ لتأمين الإمداد بالكهرباء فى لجان الاستفتاء، وقيام المتخصصين من الشركات بالمساعدة فى مراجعة التوصيلات الكهربائية بجميع اللجان الانتخابية. ووجه أصدر بوقف عمليات الصيانات الدورية خلال أيام الاستفتاء ويوم الفرز، وإلغاء جميع الإجازات للعاملين بالقطاع، مؤكدًا إعداد غرفة عمليات خلال فترة الاستفتاء على مستوى كل شركة تحت إشراف رئيسها، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

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