شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تخصص خطوط ساخنة للتواصل مع المصريين بالخارج أثناء الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات التي وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد بتشكيلها في مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، ولتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

جرى تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: «01289850655 - 01017071810- 01159476593»، والبريد الإلكتروني ([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، والتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات.

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كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة إن مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستفتاء هو دليل قاطع على أنهم جزء من الدولة، وطبقا للدستور فهناك مادة بكاملها تتحدث عن دور المصريين بالخارج وضرورة مشاركتهم بكل الاستفتاءات والانتخابات.

أضافت: «هذه المشاركة ستظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج»، مؤكدة «حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجهم».