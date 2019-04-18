شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس من 3 سنوات إلى المؤبد لـ8 إخوان في «أحداث عنف» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا، الخميس، بمعاقبة 8 متهمين حضوريًا وغيابيًا بأحكامًا تراوحت من الحبس 3 سنوات إلى السجن المؤبد بتهمة «الشروع في قتل مدير مكتب المحامى العام لنيابات المنيا عام 2014».

قال مصدر قانوني إن المحكمة عاقبت 4 متهمين حضوريًا بالسجن 5 سنوات، واثنين حضوريا بالسجن 3 سنوات، وعاقبت متهمين اثنين غيابيا أحدهما بالسجن المؤبد والآخر بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مطلع 2016 بتهم الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على استهداف رجال القضاء والشرطة والدعوة للعنف وإثارة الشغب.