شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» باحتفالية التراث العالمي: نحن نملك حضارة مازالت وستظل تبهر العالم أجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن «الدولة المصرية تضع الحفاظ على آثارها وتراثها على رأس أولوياتها، ليس فقط من منطلق أنه حق للأجيال القادمة، ولكن إيمانا منها بأنه تراث إنساني يجب الحفاظ عليه من أجل البشرية بأسرها وهو ما يتفق مع مبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تتبناها وزارة السياحة في استراتيجيتها الحالية التي تهدف من خلالها إلى تطوير قطاع السياحة، فنحن جميعا نتطلع إلى المستقبل لكننا متمسكون بجذورنا وأصالتنا وتاريخنا العظيم».

وأضافت المشاط، الخميس، على هامش الاحتفال بيوم التراث العالمي: «اسمحوا لى في بداية كلمتي من المؤكد أنه ليس هناك مكان في العالم يعبر عن التراث والحضارة الإنسانية مثل مدينة الأقصر الخالدة، حيث تعد مدينة طيبة القديمة وجبانتها واحدة من المناطق المصرية السبعة على قائمة التراث العالمي»، مشيرة إلى أن «الاحتفال الذي تقيمه وزارتا السياحة والآثار هو امتداد للتعاون الوثيق والمستمر بين الوزارتين لخدمة بلدنا الحبيب».

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وتابعت الوزيرة: «وانتهز الفرصة لأقدم الشكر لزميلي الدكتورة خالد العناني وزير الآثار ووزارة الآثار على الجهود التي يقومون بها ليس فقط من أجل حماية والحفاظ على كنوزنا الأثرية، بل لما يقومون به للترويج للسياحة الثقافية من خلال المعارض الأثرية التي تقام في الخارج ومن خلال الاكتشافات الأثرية التي تجذب أنظار العالم إلى مصر، فمنذ إبريل الماضي قامت وزارة الآثار بالإعلان عما يقرب من ٢٥ كشفا أثريا جديدا في عدة محافظات، ومعظمها تم بأيدي مصرية خالصة ومخلصة».

وزير السياحة تشهد الاحتفال بيوم التراث العالمي

وزير السياحة تشهد الاحتفال بيوم التراث العالمي

وذكرت: «واليوم وتزامنا مع يوم التراث العالمي، تعلن وزارة الآثار عن كشفين أثريين جديدين في البر الغربى بالأقصر التي لا تزال تدخر لنا في طياتها كنوزا كثيرة تحكي لنا عن الحضارة المصرية العظيمة وعبقرية المصري القديم، وأود أن أشير إلى أن أحد الركائز الرئيسيّة لمحور الترويج في برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة هو الترويج لكل مدينة سياحية مصرية على حدى لإبراز ميزاتها التنافسية وتعريف السائح بخصائصها، وَمِمَّا لا شك فيه أن الاكتشافات التي تمت في المحافظات المختلفة سيكون لها اكبر الأثر في ذلك».

ولفت المشاط إلى أنه «لا يمكن أن نكون في مدينة الأقصر- أكبر متحف مفتوح في العالم- ولا نتحدث عن السياحة الثقافية التي تعد ركيزة للسياحة المصرية، والأرقام تشير إلى زيادة هذا النمط من السياحة في مصر بعكس معدلاته في باقي بلدان العالم السياحية، فنحن نملك حضارة مازالت وستظل تبهر العالم أجمع، ومن هنا

أتقدم بخالص الشكر للمستشار مصطفى ألهم على الجهود التي يقوم بها في واحدة من أهم المحافظات السياحية في مصر، وأتمنى للجميع إقامة طيبة في الأقصر وأدعوهم للاستمتاع بمقوماتها الأثرية والسياحية الرائعة».