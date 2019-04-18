شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تعلن حقيقة «أنفلونزا الكلاب» وانتقالها للبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، أن فيروس (إتش 3 إن2) «انفلونزا الكلاب» كفيروس قائم بذاته غير ضار للبشر حتى الآن، إلا إذا حدث اتحاد سلالة فيروس إتش 3 إن 2 مع أنفلونزا بشرية، ويمكن لهذه السلالات أن تتحد لتشكل فيروسا جديداً.

وأضاف «الحسيني»، أن وزارة الصحة المصرية أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تسجل أي حالات حتى هذه اللحظة، وأن ما تتداوله بعض مواقع التواصل الإجتماعي، والأخبار الكاذبة عن وجود انفلونزا الكلاب، وانتقالها للمصريين إشاعة مغرضة وغير حقيقية.

ولفت إلى أنه ينبغي أن نكون على حذر لأي مشاكل تظهر مستقبلا وجاهزين لها، ويجب أن نجد حلولا للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتي تمثل قنبلة موقوتة للشارع المصري والعديد من الأمراض الخطيرة التي تنقلها.

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وأكد «الحسيني» أن النقابة تناولت أكثر من مرة مشاكل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تسببه من هلع، ونقل العديد من الأمراض المشتركة مثل البروسيا (الاجهاض المعدي)، والسل، والحويصلات الهوائية، والحويصلات المائية، والطفيليات الخارجية، والديدان، والسعار، وغير ذلك من الأمراض.

وأكد «الحسيني»، أنه في الفترة الأخيرة تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن مرض الأنفلونزا، الذي تنقله الكلاب للمواطن المصري والمسمى «انفلونزا الكلاب»، موضحًا أن الفيروس الذي يسبب أنفلونزا الكلب هو الانفلونزا أيه إتش3 إن8، وتم تحديده أول مرة في ولاية فلوريدا الأمريكية عام 2004، ويصيب الجهاز التنفسي للكلب بشكل رئيسي، ويتميز بأنه شديد العدوى، ويمكن أن تتعرض الكلاب للفيروس، وتقاوم العدوى دون ظهور علامات سريرية.

وتابع أن أعراض وأنواع أنفلونزا الكلاب قد تتطور عند الكلاب المصابة إلى متلازمتين مختلفتين، وهما أعراض معتدلة وتظهر في هذه الحالة أعراض مثل سعال رطب أو جاف، وعادة يصاحبها افرازات من الأنف في معظم الحالات، وتستمر الأعراض من 10 إلى 30 يوما وعادة ما تختفى من تلقاء نفسها، وأعراض شديدة يعاني الكلاب من أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، ويمكن أن يعاني الكلب من الالتهاب الرئوي، وبالتحديد التهاب رئوي نزيف، حيث يؤثر فيروس الإنفلونزا على الشعيرات الدموية في الرئتين، لذلك قد يسعل الكلب دما، ويواجه صعوبة في التنفس إذا كان هناك نزيف في الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية)، وعموما الأعراض العامة لانفلونزا الكلاب هي السعال، والعطس، وفقدان الشهية، وارتفاع درجة الحرارة، واحمرار العين، وسيلان الأنف.

وأشار إلى أن الطبيب البيطري يحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات على الكلب المريض، مثل تحليل الدم والأشعة السينية، ويمكن استخدام المنظار القصبي لرؤية القصبة والشعب الهوائية بشكل أكبر، وجمع عينات من الخلايا وعادة ما تحتوي هذه العينات على بكتيريا، وعادة ما يتم التعامل مع مرض انفلونزا الكلاب، باستخدام المضادات الحيوية والراحة والعزلة عن الكلاب الأخرى.