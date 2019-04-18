شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يكرم بطل المصارعة «حسام مرغني» ويمنحه وسام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم الخميس الموافق(18-4) البطل الرياضي «حسام مرغني» لاعب المصارعة، لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية بتونس 2019، وزن «92 ك» لافتاً إلى اهتمام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالرياضة ضمن خطة بناء الإنسان المصري، لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج، والمشاركة في دعم مسيرة البناء، والتطور نحو المستقبل، وفقا لرؤية مصر 2030م.

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وقال «محافظ أسيوط» إن البطل الرياضي «حسام مرغني» فخراً لأبناء المحافظة، وإنه تم منحه وسام المحافظة لتفوقه الرياضي، كنموذج يحتذى به، ومثلاً أعلى، وقدوة للشباب المصرى الواعد.

وأشاد المحافظ بما يحققه أبناء أسيوط من فوز في كافة المجالات الرياضية، والعلمية ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه لن يتوانى عن استقبال المتميزين وتكريمهم ورعايتهم.

يذكر أن «حسام مرغني» إبن محافظة أسيوط هو لاعب مصارعة محترفاً، وكرمه «الرئيس عبدالفتاح السيسي » من قبل ضمن أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في أسبانيا 2018، والتي حصد فيها اللاعب الميدالية البرونزية، كما حقق العديد من البطولات، منها حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الأمم الأفريقية 5 مرات، كما حصل على المركز الرابع في التصنيف العالمي مارس 2018، وحصد الميدالية الذهبية في بطولة الأندية العربية، والمركز الخامس في بطولة العالم ببلغاريا 2013.