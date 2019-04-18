شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تنظم ورشة تدريبية لمسؤوليها في «اقتصادية قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولي المتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء لمشروعات التطوير والتنمية التي تشرف الهيئة على تنفيذها، وأدارها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعريفهم بخطة البرامج والأداء، كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، لبدء تطبيقها في مختلف الجهات التابعة للوزارات والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي «2019/2020»، وكذا البدء في تطوير وميكنة نظم التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وذلك في إطار تحول الدولة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات الحكومية.

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من جهته، استعرض الدكتور جميل حلمي بالشرح عمل موازنة البرامج والأداء منذ بدء تطبيقها في خطة «2017/2018»، والتي اعتمد عليها برنامج الحكومة (18/2019-21/2022)، مشيرًا إلى أن مصر تشهد للمرة الأولى وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم كأول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء، مضيفًا أن وزارة التخطيط ترحب بكافة أجهزة الدولة الراغبة في تطوير منظومات المتابعة وتقييم الأداء.

أضاف «جميل» أن المنظومة الوطنية تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وهى ترتبط بالموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لافتًا إلى أن مؤشرات قياس الأداء تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية، وباستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

أوضح أن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى تطوير آليات التخطيط والمتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار حرص الهيئة على إيجاد آلية إلكترونية فعالة تمكنها من متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والتنمية.