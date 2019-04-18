شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تستكمل استعداداتها لاستفتاء المصريين بالخارج على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج، في تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، على تعديل بعض أحكام الدستور.

ووجه «شكرى» بإستكمال كافة الإستعدادات لإجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقار البعثات المصرية في الخارج، في إطار دعوة الهيئة الوطنية للإنتخابات المصريين للمشاركة في التصويت.

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حرصت الوزارة على اتخاذ كافة الإستعدادات لإجراء الإستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر الوزارة للإشراف على عملية إجراء الإستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة برئاسة السفير حمدي سند لوزا.

أعلنت الوزارة إنشاء 140 مقراً انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، وتستقبل البعثات المصرية المواطنين للتصويت في الإستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من الـ9.00 صباحاً حتى الـ9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإعتماد.

نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج، التصويت في الإستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم لا.