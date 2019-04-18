شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تُشكل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة شكل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامي خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع عقده في الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ إبريل المقبل، برئاسة الإعلامية نادية مبروك وعضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة.
كما تضم اللجنة في عضويتها من خبراء وأساتذة الإعلام د. جيهان يسرى ود. منى الحديدى، والإعلاميين محمد جراح وعادل المصري ود. مصطفى عبدالوهاب.
وأكد «سعدة» على ثقته في زملائه الإعلاميين وقيامهم بدورهم الوطنى في نقل صورة حضارية عن مصر الجديدة خلال أيام الاستفتاء، وتبصير المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء وإبداء آرائهم بكل حرية.
كما طالب سعدة الإعلاميين بتوخى الدقة والحذر وعدم إصدار أي أرقام أو مؤشرات دون الرجوع للهيئة الوطنية للانتخابات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
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