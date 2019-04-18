شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هشام بدر: سفارة مصر بروما تنهى كافة استعداداتها لإجراء الاستفتاء بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا، أن السفارة المصرية فى روما قامت فور تلقى تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء بالبدء فى كافة الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع المقررة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا بتوقيت روما.

وأضاف السفير بدر، أن السفارة قامت بمخاطبة السلطات الإيطالية لتكثيف الإجراءات وتعزيز التواجد الأمنى حول مقر السفارة خلال أيام الاستفتاء المقررة، خاصة وأن مقر السفارة يقع داخل حديقة عامة فى قلب روما، كما قامت السفارة بالتواصل مع أفراد الجالية المصرية لإعلامهم بمواعيد عقد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحث المواطنين والمقيمين المصريين فى نطاق اختصاص البعثة للمشاركة فى العملية الانتخابية وتعريف الناخبين بإجراءات وإرشادات العملية الانتخابية التى تلقتها السفارة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأشار السفير هشام بدر إلى أنه تم تجهيز مقر اللجنة الانتخابية بمقر السفارة وإعداد كشوف وبطاقات الاقتراع الواردة للسفارة من الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا لاستقبال أبناء الجالية المصرية فى روما اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الجمعة 19 الجارى، مشددا على أن السفارة قامت باستخدام كافة الوسائل المتاحة لديها سواء عبر الصفحة الخاصة للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعى ومجموعات الواتساب والتواصل مع رموز وقيادات الجالية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية وتشجيعهم على المشاركة فى عملية الاستفتاء.

وناشد السفير هشام بدر أبناء الجالية المصرية بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجب وطنى وأحد الحقوق والمكتسبات السياسية التى حصل عليها المصريون فى الخارج كأحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين التى أرست مقومات الدولة المصرية الحديثة.