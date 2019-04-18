بالإنفوجراف.."معلومات الوزراء" يحتفل بالعيد القومى لمحافظة أسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظ أسيوط، مستعرضا خلاله أبرز المعالم بالمحافظة. وأوضح الإنفوجراف أن أسيوط اسم مشتق من الكلمة الفرعونية "سيوت" أى الحارس وتنقسم المحافظة إداريا إلي 11مركزا وتبلغ المساحة الكلية 13720 كم.





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