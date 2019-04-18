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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ببيت ثقافة الأقالتة بالأقصر يرسم بورتريه لرئيس الوزراء.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أغنية وطنية من فريق كورال ببيت الثقافة خلال تفقده أروقة بيت ثقافة الأقالتة بمدينة القرنة بالبر الغربى بالأقصر، وحال مغادرته استوقفه طفل بإشارة إليه لينتظر، واتضح أنه طفل أبكم، يرتدى سماعة أذن، ويؤدى استعراضات على أنغام أغنية بنحبك يا مصر، التي يغنيها زملاؤه، وأخبر مسئول لغة الإشارة رئيس الوزراء، طلب الطفل الانتظار لسماع الأغنية التالية، فاستجاب الدكتور مدبولي، مُعبراً عن سعادته بأداء الأطفال، وتوجه لهم جميعا بالشكر.
وخلال خروجه من بيت الثقافة أهداه أحد الأطفال بوتريه رسمه له، مُعبراً عن سعادته بزيارة اليوم،بما شهده من تزويد بيت الثقافة بقرية الأقالتة بأحدث وسائل التكنولوجيا؛ لخدمة أبناء القرية والقرى المحيطة بها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على كافة المعارف من خلال وسائل حديثة، تمكنهم من الاستفادة القُصوى المُمكنة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالارتقاء ببناء الإنسان فكرياً جنباً إلى جنب الرعاية الصحية والتعليمية، مُوجها بتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لبيوت الثقافة؛ حتى تقدم الخدمات الثقافية لجميع أبناء الأقصر والصعيد بأكمله.
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