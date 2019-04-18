شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببكين تنهى استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت السفارة المصرية فى الصين كافة استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اعتبارا من غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

ودعت السفارة المصرية فى بكين- فى بيان اليوم الخميس، أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستوري، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أيام الجمعة، والسبت، والأحد.

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وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أمس الأربعاء، عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة، والسبت، والأحد، من يوم 19 حتى 21 أبريل للمصريين بالخارج، وأيام السبت، والأحد، والاثنين، من يوم 20 حتى يوم 22 أبريل للمصريين بالداخل.