رئيس الوزراء فى سجل زيارات مستشفى أرمنت: زادت فرحتى بمستوى الخدمة الراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بدفتر زوار مستشفى أرمنت التخصصى الجديد بمحافظة الأقصر. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الصرح الطبيّ الكبير، الذى يقدم خدمة متميزة للمرضى، وكتب في سجلات الزيارة: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى أرمنت، وزادت فرحتي بمستوى الخدمة الراقية، التي تُقدم لأهالينا بها، وكفاءة الأطباء، والعاملين بالمستشفى، مع كل تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق".

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