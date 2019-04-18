شاهد.. عائلات مذيعي الإخوان الهاربين.. "بإيدي أطهرك من الخيانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "السينما مرآة الواقع".. هذا القول ينطبق على ردود فعل أهالي المذيعين الهاربين في تركيا وقطر. فعلى طريقة فيلم "إعدام ميت" للنجم الراحل محمود عبد العزيز، رفعوا أهالي الهاربين شعار "بإيدي أطهرك من الخيانة يا ولدي"، في مواجهة عناصر الإخوان الذين دأبوا على الهجوم ضد مصر، لتنفيذ أجندة المخابرات التركية.

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