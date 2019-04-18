شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان الجودة: اعتماد 93 كلية وبرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس الوزراء ،أن التعليم العالى فى مصر يسير علي خطي ثابتة وجيدة وبما يتفق مع خطة مصر 2030 فقد تقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى الحالى 2018 - 2019 93 كلية وبرنامج وكل عام تزداد اعداد مؤسسسات التعليم العالى التى تتقدم للاعتماد من الهيئة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى اقامتها جامعة مصر الدولية بمناسبة حصول كليتى ( العلوم والفنون الهندسية - وكلية الالسن والاعلام) على الاعتماد من الهيئة وبحضور عدد من مجلس ادارة الهيئة ومجلس امناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد الرشيدى وعماد الكليات واعضاء هيئة التدريس.

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واضافت يوهانسن ان الحصول على الاعتماد هو بداية المشوار وليس النهاية لان اتباع معايير الجودة والحفاظ عليها وتعظيم الممارسات المتميزة واتباع خطط التطوير المستمر امر يحتاج عمل اكبر مما بذل للحصول على الاعتماد.