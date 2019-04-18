صور.. المدارس تتزين بعلم مصر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت المدارس بعلم مصر استعدادا لاستقبال المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر انطلاقها السبت 20 أبريل الجارى وحتى الاثنين 22 من ذات الشهر. ووضعت المدارس لافتات وتندات كبيرة من علم مصر كمظلة للمواطنين خلال دخولهم للإدلاء بأصواتهم. Advertisements ورصد ”الخليج 365” تزين مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية على رأسها مدرستى المنيرة الإعدادية بنين والمبتديان الثانوية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب.

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