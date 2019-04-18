نقيب الصحفيين يشكل لجنة لمتابعة التغطية الصحفية للاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين تشكيل لجنة بالنقابة تحت إشرافه لمتابعة التغطية الصحفية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررعقده في الفترة من 20 حتى 22 إبريل الجارى. Advertisements وأضاف ضياء رشوان فى قراره، أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من هشام يونس وحسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ويعاونهم من الجهاز الإدارى كل من المدير العام ومدير مركز المعلومات وأحد محامى النقابة ورئيس قسم شئون المجلس.

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