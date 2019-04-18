شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة على بوابات جامعة عين شمس قبيل حفل الفنان رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جامعة عين شمس، إجراءات مشددة من قبل أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، وتشديد إجراءات الدخول والتحقق من شخصية الطلاب، وتشغيل البوابات الإليكترونية، وذلك تزامنا مع الحفل الفنى الضخم الذى تنظمه الجامعه للفنان رامى صبرى.

وشهد محيط الجامعة تواجد أمنى مكثف من الشرطة تزامنا مع الإقبال الكثيف من الطلاب على بوابات الجامعة لحضور الحفل، فيما تتواجد سيارات الإسعاف داخل الحرم الرئيسى للجامعة تحسبا لأى حالات إغماء.

يذكر أن اتحاد طلاب جامعة عين شمس، ينظم اليوم الخميس حفل ختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور عدد من نجوم الفن.

Advertisements

ويحيى الحفل الفنى الضخم الذى تنظمة جامعة عين شمس بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، الفنان رامى صبرى، ويكون الحضور مجانا لطلاب الجامعة.

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.