الأوقاف: ندعو للمشاركة بالاستفتاء لبناء الوطن ولا نوجه للتصويت بنعم أو لا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمى، إنه كلف تفتيش الوزارة ووكلاءه بمراقبة حالة الانضباط فى المساجد وعدم تمكين السياسين من التدخل فى العملية السياسية عبر المساجد.
وأضاف طايع لـ"الخليج 365"، أن البلاد بصدد استحقاق وطنى والمشاركة فيه ضرورة وديموقراطية وتوجيه الناخب خلاله يعد مخالفة لأى من موظفى الوزارة لما للمواطن من حق فى إبداء رأيه بحرية، والأوقاف لابد أن تحفز للمشاركة دون توجيه أو وصاية على أحد.
وأوضح طايع، أن كافة الدعاة والواعظات يشاركون فى التوعية بحق الوطن والمواطن فى القضايا العامة ومنها المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية دون ذكر أشخاص أو جهات تنافسية كأحزاب أو نوع التصويت حتى لا يصب ذلك فى اتجاه معين.
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