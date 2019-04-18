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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الأقصر داخل أروقة بيت ثقافة الأقالتة بمدينة القرنة بالبر الغربيّ، وذلك بصُحبة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.
وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى أغنية وطنية من فريق كورال ببيت الثقافة، وأثناء مغادرته استوقفه طفل بإشارة إليه لينتظر، واتضح أنه طفل أبكم، يرتدي سماعة أذن، ويؤدى استعراضات على أنغام أغنية بنحبك يا مصر، التي يغنيها زملاؤه.
وأخبر مسئول لغة الإشارة رئيس الوزراء، طلب الطفل الانتظار لسماع الأغنية التالية، فاستجاب مدبولي، مُعبراً عن سعادته بأداء الأطفال، وتوجه لهم جميعا بالشكر، وخلال خروجه من بيت الثقافة أهداه أحد الأطفال بوتوريه رسمه له، مُعبراً عن سعادته بزيارة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتة إنسانية من رئيس الوزراء في الأقصر.. وطفل يهديه بورتريه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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