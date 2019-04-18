معلومات الوزراء يهنئ صلاح بعد اختياره ضمن 100 شخصية مؤثرة عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لاعب منتخب مصر الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميًا. واختارت مجلة تايم، صلاح بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم، حيث تم وضعه في قسم يُدعى "العمالقة". ​

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