"التعليم": 9 ملايين طالب من 15 ألف مدرسة شاركوا في "تحدي القراءة العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد وإشراق أحمد:

​​تصوير- أحمد طرانة:

قالت الدكتورة سمية صديق، مدير الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، ومنسق مشروع تحدي القراءة العربي بالوزارة، إن مصر تشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي هذا العام 2018/2019، للعام الرابع على التوالي.

جاء هذا خلال كلمتها بالحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الرابع على التوالي 2018/ 2019، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتو طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأضافت صديق أن عدد الطلاب الذين شاركوا في العام الأول على مستوى الجمهورية: 850 ألف طالب وطالبة، العام الثاني شارك مليون و500 ألف طالب وطالبة، وشارك في العام الثالث 5 مليون و639 ألف طالب وطالبة، أما في العالم الرابع شارك 9 مليون و424 ألف و374 طالبا وطالبة

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وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب الذين أنهوا قراءة 50 كتابا وشاركوا في التصفيات النهائية على مستوى الإدارات التعليمية 2 مليون و378 ألف و486 طالبا وطالبة، وصعد منهم للتصفيات على مستوى المديريات 18 ألف و210 طالبا وطالبة.

وتابعت بأن عدد الطلاب الذين وصلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية 648 طالبا وطالبة يعلن أسماء العشرة الأوائل منهم اليوم الخميس، لافتة إلى ان عدد المدارس التي شاركت في التحدي وصل إلى 15 ألف و400 مدرسة.

وتهدف المسابقة إلى: زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، تحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم توسيع آفاق تفكيرهم، يأتي ذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، واتساقًا مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي يهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

جدير بالذكر أن "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتجرى على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.