توقيع بروتوكول ​لتسويق منتجات صغار المزارعين بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مشروع دعم القدرات التسويقية بالريف المصري (برايم) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لإنشاء منافذ لتسويق المنتجات الزراعية الخاصة بصغار المزارعين بأسعار مخفضة.

وقع البروتوكول الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور محمد القرش المدير التنفيذي لمشروع دعم القدرات التسويقية.

وقال وزير الزراعة إنه وفقا للبروتوكول سيتم إنشاء شادرين، و3 منافذ بمحافظة القاهرة، فضلا عن 7 منافذ ثابتة بمحافظات المشروع، وهي (كفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، وقنا).

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وأضاف أن ذلك يأتي بهدف دعم كافة الطرق والوسائل الداعمة؛ لتيسير العملية التسويقية للفئات المستهدفة من المشروع، فضلاً عن تحقيق التنسيق الكامل بين كافة المستويات المحلية والمركزية، وكذلك الجهات المعنية في هذا الشأن، ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما ييسر للفئات المستهدفة من المشروع تسويق منتجاتهم، وتذليل كافة العقبات، التي تواجه صغار المزارعين والمنتجين.

وأشارت الباحثة إلى أن المقبرة معمارياً ترجع لعصر الأسرة 17، وأعيد استخدامها في بداية الأسرة 18 حتى عصر الملكة "حتشبسوت"، إلا أنه يوجد نموذجان من المقابر في جبانة طيبة تماثل هذه المقبرة معمارياً وأيضاً من خلال المناظر المسجلة عليهما وهما: (TT81- K-150-) وترجعان لعصر الملك "تحتمس الأول"، مُرجحة أن يكون صاحب هذه المقبرة قد خدم في فترة حكم الملك "تحتمس الأول".

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