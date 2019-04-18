بالأسماء.. وزير التعليم يعلن الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد وإشراق أحمد:

​​تصوير- أحمد طرانة:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، في مسابقة تحدي القراءة العربي، والمؤهلين للسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى الوطن العربي.

وجاءت أسماء الطلاب الفائزين كالتالي:

الأول: الطالب مصطفى سعيد الإمام من المنوفية.

الثاني: رنيم سمير حسين حمودة من الدقهلية.

الثالث: إيلاف ثابت الحمصي من الجيزة.

الرابع: زينب محمد محمود من أسوان.

الخامس: محمد هشام سيد محمد من القليوبية.

السادس: دارين فتحي عوض من الدقهلية.

السابع: إيمان عيد إبراهيم علي من بني سويف.

الثامن: سعيد خالد سعيد مكتي من القليوبية.

التاسع: شدوى أمير أحمد من الدقهلية.

العاشر: عبد الحميد حسين عبد الحميد من بني سويف.

كما أعلن الوزير أسماء المشرفيين الفائزين على مستوى الجمهورية وهم:

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-إيمان عادل الديب.

-محمد إبراهيم السيد زهيري.

-سماح فوزي طه.

-حسين أحمد محمد.

-إيمان محمد علي.

-محمد السعيد إبراهيم.

-شهيرة سيد محمود.

-رزق عبد الرحمن محمود.

-هانم أحمد عمر الخريبي.

-أماني منير أحمد

وشهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الرابع على التوالي، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المسابقة إلى: زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، تحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم توسيع آفاق تفكيرهم، يأتي ذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، واتساقًا مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي يهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

وشارك في المسابقة هذا العام 9 مليون و424 ألفًا و374 طالبًا على مستوى الجمهورية، حيث جرت التصفية الأولى على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، والتصفية الثانية على مستوى المديريات التعليمية وأسفرت عن فوز 1188 طالب وطالبة بمعدل 44 طالب وطالبة من كل مديرية، ثم عقدت التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لـ 648 طالب وطالبة على بمعدل 24 طالب وطالبة من كل مديرية.

جدير بالذكر أن "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتجرى على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.​