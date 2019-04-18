"مكرم" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الاستفتاء: تظهر صورة مصر الإيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنه دليل قاطع على أنهم جزء من هذه الدولة، فهناك مادة في الدستور تتحدث عن دور المصريين بالخارج وأهمية مشاركتهم بكل الاستفتاءات والانتخابات التي تحدث على أرض مصر، ليمارسوا حقهم الدستوري.

وأشارت مكرم - في تصريح اليوم الخميس-، إلى أن هذه المشاركة ستظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج، مؤكدة على حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم، بما يضمن خروج هذا الاستفتاء في صورة مشرفة تليق بمصر الجديدة وشعبها العظيم.

كانت الوزارة، خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات، التي وجهت وزيرة الهجرة بتشكيلها في مقر الوزارة اعتبارا من اليوم وحتى 21 أبريل الجاري؛ لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، ولتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الاستفتاء، كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم خير سفراء لبلدهم في العالم؛ لذلك فهم مدعوون للمشاركة في رسم مستقبل بلدهم والمشاركة في الاستفتاء على تعديلات بعض المواد في الدستور.